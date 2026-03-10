Исчез месяц назад: в горах Закарпатья нашли мертвым преподавателя из Одессы Алексея Ходакова

В горах Закарпатья погиб опытный путешественник Алексей Ходаков. Мужчина отправился в горный маршрут почти месяц назад, после чего с ним пропала связь.

8 марта в полицию обратился турист. Он рассказал, что обнаружил тело мужского пола в лесном массиве, в урочище Турбат, вблизи горы Матияска Тячевского района. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Что известно о гибели Алексея Ходакова?

Позже было установлено, что тело принадлежит пропавшему доценту Одесского национального технологического университета Алексею Ходакову, который приехал на Закарпатье с туристической целью. Причина смерти еще неизвестна. Ее покажет вскрытие.

Алексей Ходаков прибыл на Закарпатье поездом 13 февраля 2026 года, а уже на следующий день отправился в горный маршрут из района Драгобрата.

Как пишет "Первый.com.ua", последний раз сигнал его телефона зафиксировали в селе Березово, расположенное в стороне от запланированного маршрута. Путешественник выходил в интернет вечером 17 февраля, после чего связь с ним исчезла.

50-летний мужчина имел значительный опыт походов в горах и был хорошо подготовлен.

Глагола опроверг слухи в сети о возможной встрече Ходакова с ТЦК. По данным журналиста, мужчина имел официальную отсрочку от мобилизации и не находился в розыске.

Другие случаи гибели в горах