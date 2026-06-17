Прокуратура просит ВАКС конфисковать активы Олексея Кулебы: что говорит министр

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взыскать в пользу государства активы, связанные с министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой. Речь идет о квартире и парковочном месте стоимостью почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в САП.

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В чем САП обвиняет Алексея Кулебу?

По данным прокуратуры, в 2021 году, во время работы на должности первого заместителя председателя КГГА, Алексей Кулеба через свою родную сестру оформил предварительные договоры на покупку квартиры и парковочного места в Киеве.

В 2023 году, когда Кулеба занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента, он, по данным следствия, способствовал оформлению договоров купли-продажи этих объектов, их государственной регистрации и заключению договоров на обслуживание квартиры и парковочного места. К этому процессу, как отмечается, также был привлечен водитель чиновника.

Прокуратура проанализировала официальные доходы и расходы Алексея Кулебы и его семьи и установила, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Поэтому САП просит ВАКС конфисковать активы семьи министра в пользу государства.

Как это комментирует сам Кулеба?

В комментарии "Суспильному" Кулеба заявил, что "с уважением относится к установленным законом процедурам и полномочиям", а производство против него является гражданским, а не уголовным.

На протяжении всей своей публичной деятельности я действовал открыто, не скрывал своих доходов, имущества или других сведений, подлежащих декларированию. Вся необходимая информация в установленном законом порядке отражалась в декларациях и находится в открытом доступе,

– сказал Кулеба.

Вместе с тем он добавил, что готов сотрудничать со следствием.

Что известно об Алексее Кулебе?

С ноября 2019 года занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевского городского совета. В январе 2021 года стал первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий и оставался им до февраля 2022 года.

Впоследствии чиновник дважды возглавлял Киевскую ОГА – с февраля по март 2022 года и с мая 2022 года по январь 2023 года.

В то время как в январе 2023 года президент назначил Кулебу заместителем главы Офиса президента.

А с сентября 2024 года Алексей Кулема занимает должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Украины.