Про це повідомили в САП.

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У чому САП звинувачує Олексія Кулебу?

За даними прокуратури, у 2021 році, під час роботи на посаді першого заступника голови КМДА, Олексій Кулеба через свою рідну сестру оформив попередні договори на купівлю квартири та паркомісця в Києві.

У 2023 році, коли Кулеба обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента, він, за даними слідства, сприяв оформленню договорів купівлі-продажу цих об'єктів, їх державній реєстрації та укладенню угод на обслуговування квартири й паркомісця. До процесу, як зазначається, також був залучений водій посадовця.

Прокуратура проаналізувала офіційні доходи й витрати Олексія Кулеби та його родини, і встановила, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Тож САП просить ВАКС стягнути актив сім'ї міністра на користь держави.

Як це коментує сам Кулеба?

У коментарі Суспільному Кулеба заявив, що "з повагою ставиться до встановлених законом процедур і повноважень", а провадження проти нього є цивільним, а не кримінальним.

Протягом усієї своєї публічної діяльності я діяв відкрито, не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. Уся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі,

– сказав Кулеба.

Разом із тим, він додав, що готовий співпрацювати зі слідством.

Що відомо про Олексія Кулебу?

З листопада 2019 року обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської ради. У січні 2021-го став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень і залишався ним до лютого 2022 року.

Згодом посадовець двічі очолював Київську ОВА – з лютого до березня 2022 року та з травня 2022 року й до січня 2023 року.

Тоді як у січні 2023 року президент призначив Кулебу заступником ОП.

А з вересня 2024 року Олексій Кулема обіймає посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України.