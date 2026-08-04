Бывшего главу Минразвития Кулебу планируют назначить заместителем секретаря СНБО, – СМИ

В команде президента готовятся очередные кадровые перестановки. Бывшего вице-премьер-министра по восстановлению Украины и экс-министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу планируют назначить заместителем секретаря Рады национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в политических кругах.

Что известно о возможном новом назначении Алексея Кулебы?

Подтверждением вероятных кадровых изменений для Алексея Кулебы также стала фотография, которую опубликовал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях.

На снимке запечатлен момент, когда президент Владимир Зеленский представляет новоназначенного главу Совбеза Игоря Клименко, а среди присутствующих на встрече заметили и Алексея Кулебу.



Алексея Кулебу заметили среди присутствующих на заседании СНБО / Фото с телеграм-канала Ярослава Железняка

Эти решения принимаются на фоне масштабных перестановок в правительственных кабинетах.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически повлекло за собой отставку всего состава правительства. Уже 3 августа президент своим указом назначил экс-главу МВД Игоря Клименко новым секретарем Рады национальной безопасности и обороны Украины.

А 4 августа Владимир Зеленский официально представил Игоря Клименко членам СНБО. На чиновника возложили задачу ускорить развертывание отечественного оборонного производства и усилить защиту страны перед зимним периодом.

Также ранее президент назначил бывшего министра экономики Алексея Соболева заместителем главы ОП.