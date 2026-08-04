Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела у політичних колах.

Що відомо про можливе нове призначення Олексія Кулеби?

Підтвердженням імовірних кадрових змін для Олексія Кулеби також стало фото, яке оприлюднив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у соцмережах.

На знімку зафіксовано момент, коли президент Володимир Зеленський представляє новопризначеного очільника Радбезу Ігоря Клименка, а серед присутніх на зустрічі помітили й Олексія Кулебу.



Олексія Кулебу помітили серед присутніх на засіданні РНБО / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Ці рішення відбуваються на тлі масштабних переформатувань у владних кабінетах.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко, що автоматично спричинило відставку всього складу уряду. Вже 3 серпня президент своїм указом призначив ексочільника МВС Ігоря Клименка новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

А 4 серпня Володимир Зеленський представив Ігоря Клименка офіційно для членів РНБО. На посадовця поклали завдання прискорити розгортання вітчизняного оборонного виробництва та посилити захист країни перед зимовим періодом.

Також раніше президент призначив ексміністра економіки Олексія Соболева заступником керівника ОП.