Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про призначення Соболева в ОП?

За словами Зеленського, одним із ключових завдань у нинішніх умовах є підтримка економічної активності в Україні, підприємців і підприємництва. Також важливо зберегти якомога більше робочих місць та створювати нові можливості для українців.

Окремо Соболев має координувати роботу з міжнародними партнерами щодо розробки та наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни.

Зараз, у час війни, важливо максимально підтримати економічну активність у нашій країні, підприємців та підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що після завершення війни Україна має бути готовою повернутися до повноцінного цивільного економічного життя, водночас зберігши потужність оборонної промисловості та створивши умови для реалізації українцями своїх підприємницьких і професійних можливостей у країні.

Для реалізації цих завдань президент розраховує на тісну взаємодію між урядом, Офісом Президента, регіональною владою, бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством.

Нагадаємо, раніше глава держави анонсував, що Олексій Соболев після звільнення з посади міністра економіки переходить працювати до Офісу Президента. Тоді стало відомо, що він відповідатиме за економічний напрям, підтримку українських виробників, виконання домовленостей із міжнародними партнерами та взаємодію уряду, Верховної Ради і бізнесу.

Зазначимо, Олексій Соболев очолював Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства з липня 2025-го до липня 2026 року. До цього був першим заступником міністра, а з січня 2023 року відповідав за цифровізацію та цифрові трансформації в Мінекономіки.

До слова, Соболева на посаді міністра економіки та довкілля замінив Олександр Кравченко. Він – український економіст із понад 15-річним досвідом роботи в McKinsey & Company. До призначення він керував українським офісом компанії та консультував уряди й бізнес у питаннях економіки, енергетики та промисловості.