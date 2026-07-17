Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Чим займатиметься Олексій Соболев на новій посаді?

Глава держави окреслив для Соболева основні завдання. Серед них:

підтримка українських виробників;

контроль за швидким виконанням домовленостей із міжнародними партнерами;

координація роботи з урядом і Верховною Радою;

а також налагодження постійного діалогу між державою та бізнесом.

Досвід Олексія дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями,

– наголосив президент.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Новим міністром економіки та довкілля став Олександр Кравченко, який замінив на посаді Олексія Соболева.

До слова, Олександр Кравченко – український економіст, який понад 15 років працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company.

До призначення міністром він очолював український офіс компанії та консультував уряди й бізнес у сфері економіки, енергетики та промисловості. Після початку повномасштабної війни долучався до проєктів із відновлення української економіки та покращення інвестиційного клімату.