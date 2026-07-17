Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Почему Алексей Соболев будет заниматься на новой должности?

Глава государства обозначил для Соболева основные задачи. Среди них:

поддержка украинских производителей;

контроль за оперативным выполнением договоренностей с международными партнерами;

координация работы с правительством и Верховной Радой;

а также налаживание постоянного диалога между государством и бизнесом.

Опыт Алексея позволяет ему участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями,

– подчеркнул президент.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Новым министром экономики и окружающей среды стал Александр Кравченко, сменивший на этом посту Алексея Соболева.

К слову, Александр Кравченко – украинский экономист, более 15 лет проработавший в международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

До назначения министром он возглавлял украинский офис компании и консультировал правительства и бизнес в сфере экономики, энергетики и промышленности. После начала полномасштабной войны участвовал в проектах по восстановлению украинской экономики и улучшению инвестиционного климата.