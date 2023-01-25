Человек на своем месте: что известно об Алексее Кулебе – новом заместителе главы ОП

24 января президент Украины назначил только что уволенного главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы Офиса Президента. На этой позиции Кулеба заменит Кирилла Тимошенко, похоже, так и не сумевшего найти и удержать правильный баланс для этой работы.

24 Канал рассказывает об основных моментах биографии нового заместителя главы ОП, с которыми следует ознакомиться обществу.

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Коренной киевлянин и влияние отца

Алексей Кулеба – коренной киевлянин (в первом поколении), его отец – известный еще с советских времен журналист и бывший заместитель председателя Киевской областной администрации – Владимир Кулеба.

Отец является известным знатоком футбола и привил сыну любовь к спорту. Алексей Кулеба активно занимался баскетболом и получил высокое звание – кандидат в мастера спорта.Связи отца дали старт успешной карьере сына. В 2005 году он окончил престижный столичный вуз – КНЭУ имени Вадима Гетьмана (или "Нархоз") и получил степень магистра и специалиста по международной экономике.. Этот "рандомный факт" позже дал повод для многочисленных СМИ и журналистов называть Кулебу "человеком Ермака".

В том же году начинается официальная трудовая карьера Алексея Кулебы. он становится менеджером компании "Киев-медиа" (подразделение облсовета, где работал его отец), параллельно с работой на коммунальном предприятии Кулеба-младший поступает в аспирантуру в элитную Национальную академию госуправления при президенте Украины.

Кандидатскую диссертацию Кулеба защитил не сразу после окончания учебы, а только в 2014 году – уже в другой политической реальности. Тема работы "Формирование и развитие имиджевой политики государства" говорит о молодом ученом-практике как о специалисте в public relations.



Алексей Кулеба / фото КГГА

Что известно о семье Алексея Кулебы

Алексей Кулеба женат на Галине Дмитриченко-Кулебе, супруги воспитывают двух дочерей – Марьяну и Кристину. Жена чиновника является юристом, закончила аспирантуру в Институте Верховной Рады, работает в Национальном транспортном университете, а также в адвокатской компании Smartsolutions Law Group.



Галина Дмитриченко-Кулеба / фото Legal High School

Тесть чиновника – исполняющий обязанности ректора Национального транспортного университета Николай Дмитриченко. Следует отметить, что этот вуз является "кузницей кадров" для многих топ-менеджеров и госчиновников.



Тесть Алексея Кулебы – Николай Дмитриченко / фото НТУ

Политическая карьера

Еще во время учебы в аспирантуре Алексей Кулеба становится частью украинского политикума – с 2006 по 2008 он был помощником народного депутата Михаила Гладия, представлявшего ВО "Батькивщина" (сейчас – первый вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины).

В 2007 году Кулеба начинает бизнес-карьеру и сразу получает джек-пот – становится генеральным директором ООО "Хонин и партнеры". Об этом этапе жизни будущего чиновника рассказывает "Википедия", в частности, ее украинская, английская и русская версии, однако больше сведений о компании с таким названием нет. Официальная биография Кулебы на сайте Киевсовета (удалена, но есть в архиве ) об этом периоде жизни чиновника указывает, что тогда он был безработным.

В 2010 году Алексей Кулеба открывает в себе способности педагога и становится старшим преподавателем на кафедре организации самоуправления в скандально известном вузе под названием МАУП. Этот вуз известен любовью к трипольской археологической культуре, ксенофобией и многочисленным скандалам, а также гордится своими выпускниками. минимум два из них были премьер-министрами Украины (Владимир Гройсман и Алексей Гончарук). Еще один известный политик – Илья Кива, который в 2021 году в стенах МАУП защитил кандидатскую по государственному управлению, сейчас находится в международном розыске. Знакомство с высшей школой продолжалось до декабря 2011 года.

На официальном сайте президента Украины в статье о назначении Кулебы главой Киевщины от 8 февраля 2022 указана еще одна работа чиновника в высшей школе – преподавание правоведения в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Других подтверждений этой информации пока нет, как и не совсем понятно, почему специалист по международной экономике и public relations внезапно стал юристом. При этом официальная биография Кулебы на сайте Киевсовета об этом ничего не сообщает.

Депутат, лоббист и чиновник

В 2010-м Алексей Кулеба возвращается в политику – он побеждает на выборах в Обуховском районе и становится депутатом Ржищевского городского совета. В Ржищиве Кулеба представлял интересы политического проекта Виктора Балоги "Единый Центр". Параллельно Кулеба занимался бизнесом.

он побеждает на выборах в Обуховском районе и становится депутатом Ржищевского городского совета. В Ржищиве Кулеба представлял интересы политического проекта Виктора Балоги "Единый Центр". Параллельно Кулеба занимался бизнесом. С марта 2014 года Кулеба был помощником депутата Киевсовета на общественных началах. Тогда же, по всей вероятности, Алексей открывает в себе таланты к государственной службе. В 2016 году он становится советником Дениса Пикалова. гендиректора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо" исполнительного органа Киевского городского совета.

гендиректора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо" исполнительного органа Киевского городского совета. Далее Кулеба отвлекается от госслужбы, но далеко от нее не уходит он возглавляет собственную компанию ООО "Аспер Эстейт" и становится официальным лоббистом и посредником между бизнесом и киевскими властями.

Asper – не единственная компания Кулебы, открытые реестры указывали на то, что он также был владельцем доли и конечным бенефициаром компаний: "Ньюкорп", "Ассоциация корпоративного маркетинга", "Аспер Консультанты", "Наял Украина", "Наял вижн", "Детско-юношеский спортивный клуб имени В. Соснихина", "Техноинвест компани", а также является членом общественных организаций "Школа баскетбола" и "Спорт без помех".

С этим багажом Алексей Кулеба в 2019 победил на конкурсе на должность директора Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета. 4 ноября 2019 года мэр Кличко назначил Кулеба на ответственный пост.

При этом у Кулебы не было опыта государственной службы, ведь позиция "советника" такой привилегии не дает.

Минутка конспирологии

Журналисты "Схем" выяснили, что назначение Кулебы якобы "лоббировал" его действующий шеф Андрей Ермак. При этом мэр столицы Виталий Кличко тогда уверял, что рекомендации Ермака были лишними, ведь Кулеба был действительно лучшим кандидатом.

У нас есть список людей, с которыми мы проводим собеседования. Одна рекомендация была от господина Ермака относительно… не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был, что касается коррупционной составляющей и касается КП "Благоустройство". Действительно, много нареканий по отношению ко всем МАФам, и разговор был по поводу того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, чтобы этот человек был абсолютно некоррумпированным, эффективным. У меня был разговор (с Ермаком – ред., 24 Канал), и рекомендация была относительно господина Кулебы. Я проводил собеседования с этими людьми и могу сказать, что господин Кулеба был лучшим,

– Виталий Кличко комментирует роль Ермака в назначении Кулебы.

Напомним, в 2019 году у Кличко был открытый конфликт с Офисом Президента и лично его руководителем – импульсивным Андреем Богданом, заместитель Богдана Ермак был более умеренным.

Кулеба – такой вот парень (показывает жест с большим пальцем вверх)... В биографии не написано, где и с кем они учились. Мы рассматриваем людей на должности исключительно по профессиональным качествам, а не через знакомства с кем-то. Знакомых, друзей лучше не брать, потому что их потом сложно увольнять,

– Виталий Кличко в интервью изданию Babel рассказывает о собственной кадровой политике.

На важном месте

Пост директора Департамента благоустройства столицы открывает двери не только в мир большой политики, но и дает доступ к распределению масштабных средств и заключению миллионных контрактов, включает в себя большие коррупционные риски. О чем свидетельствуют и многочисленные уголовные дела и эффектные кадры задержания столичных чиновников при получении взяток, правда, большинство из этих дел либо не были доведены до сути, либо завершались оправдательными приговорами.

За годы работы в КГГА Кулебу критиковали за назначение своего одноклассника Николая Бойко на должность директора коммунального предприятия "Благоустройство". Также Кулебу называли "куратором" так называемого "киоскового бизнеса", конечно, без доказательств, поэтому не исключено, что это были проделки менее успешных конкурентов или просто "злые языки" (Кулеба активно занимался демонтажем так называемых МАФов и действительно мог "перейти дорогу" кому-то из тех людей, которые имели от них выгоду). Также имя Кулеба пытались "привязать" к громкому делу разоблачения коррупции в "Киевзеленстрое", впрочем, суд по этому делу пока точку не поставил.

В то же время Алексей Кулеба сразу проявил себя неплохим специалистом и достаточно компетентным менеджером. Кулеба стал лицом ряда важных городских программ, в частности, создания проекта Научно-инновационный парк Academ.City.

Этот проект Кулеба занимался уже как первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Эту должность Кулеба получил, что называется – "под елку", соответствующее решение было принято 31 декабря 2020 года.

В должности заместителя Кличко Алексей Кулеба показал себя как опытный специалист и открытый человек. Он не боялся снять пиджак и поиграть в любимый баскетбол на площадке где-то на Оболони, был очень активен в соцсетях, где рассказывал о проблемах города и показывал, как власти пытаются их устранить. Довольно часто Кулеби приходилось становиться кризисным менеджером и отвечать на новые вызовы, которые вместе возникали в Киеве, который последние десятилетия развивался хаотично и без какого-либо плана.

Глава ОГА во время войны

Через несколько лет чиновник получил репутацию "крепкого хозяйственника" и неоднократно фигурировал в СМИ как следующий мэр столицы. В начале 2022 года Алексей Кулеба действительно пошел на повышение, однако не в городе, а области. 8 февраля президент Украины назначил его главой столичного региона вместо Василия Володина.

Как станет понятно через несколько недель – для подготовки области к сопротивлению большому российскому вторжению. Кулеба должен был наладить связь между коммунальными службами и военными, а также сделать все должное, чтобы Киевщина была готова ко всем возможным развитиям событий.

После образования Киевской областной военной администрации (ОВА) Кулеба возглавил группу гражданских советников ее руководителя – генерал-лейтенанта Павлюка, а после освобождения Киевской области от оккупации с 21 мая Кулеба сам возглавил Киевскую ОВА.

Киевщина с первых дней вторжения россиян стала ареной кровопролитных боев, часть области была оккупирована, здесь россияне совершали массовые военные преступления. Страшные факты геноцида стали известны весной 2022 года, когда оккупанты вынуждены были бежать с Киевщины. Тогда перед глазами людей предстали разрушенные города, ужасные кадры преступлений россиян и их зверств.

Перед чиновником встала задача налаживания нормальной жизни в области и ее восстановление. Кулеба на этой работе показал себя умелым коммуникатором (его телеграм-канал сейчас превратился в полноценное СМИ с официальными новостями Киевщины) и талантливым менеджером, способным работать сверхурочно и быть частью команды.



Алексей Кулеба / фото со страницы политика

24 марта 2022 года Кулеба был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 степени за "весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков".

Офис Президента

Впрочем, завершать свою работу и показать обществу не промежуточные, а финальные результаты чиновник будет уже не на позиции главы, а заместителя главы Офиса Президента Украины. Кулеба занял вакантное место после увольнения Кирилла Тимошенко.



Владимир Зеленский и Алексей Кулеба / фото ОП