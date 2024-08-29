Спасал украинцев ценой собственной жизни: что известно о погибшем пилоте Алексее Меся

Воздушные силы официально подтвердили вечером 29 августа гибель летчика Алексея Меся. В своем последнем бою, 26 августа во время массированной атаки России на Украину, он сбил 3 крылатые ракеты и 1 ударный БпЛА.

Первым о гибели пилота сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Известно, что летчик проходил тренировки на F-16 в США.

Смотрите также Во время атаки уничтожил 3 ракеты и БпЛА: погиб летчик Алексей Месь

Что известно об Алексее Месе

30-летний пилот, родом из Луцка, проходил военную службу по контракту. В 2022 году его зачислили в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки и заместителя командира операционной группы. Он имел звание подполковника.

Вместе с военным летчиком Андреем "Джусом" Пильщиковым, который погиб в авиакатастрофе 25 августа 2023, Алексей Месь посетил США, чтобы призвать чиновников предоставить Украине самолеты F-16.

Свой позывной "Мунфиш" он получил из-за одного из курьезных случаев, о котором пилот не желал рассказывать.

По данным пресс-службы 144-го истребительного крыла Воздушных сил Национальной гвардии США, Алексей Месь проходил обучение на истребителях F-16 в США.

Похороны летчика состоялись 29 августа. Официальных сообщений о причинах катастрофы пока нет. Генштаб отметил, что для выяснения обстоятельств аварии создана специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая проводит работу в районе падения самолета.

Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

Что о пилоте писали западные СМИ

Американская телерадиокомпания CNN, ссылаясь на источник в украинском военном ведомстве, сообщила, что Алексей Месь погиб во время управления самолетом F-16.

В издании уточнили, что в ВСУ не считают, что инцидент произошел из-за ошибки пилота. Расследование катастрофы продолжается, и к нему будут привлечены международные эксперты.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что истребитель был потерян из-за аварии в понедельник, 26 августа.