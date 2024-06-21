Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны

Владимир Зеленский 21 июня назначил нового начальника Управления государственной охраны. Эту должность возглавил Алексей Морозов.

Ранее начальником УГО был Сергей Рудь. Его уволили в начале мая 2024 года, который занимал эту должность почти 5 лет.

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Алексей Морозов стал начальником УГО

Согласно указу, который был обнародован на сайте президента Украины, начальником Управления государственной охраны Украины стал Алексей Морозов. Свою должность он займет с 21 июня.



Алексей Морозов стал начальником УГО / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что информация об Алексее Морозове в открытых источниках отсутствует.

Напомним, что контрразведка и следователи СБУ 7 мая 2024 года разоблачили агентов ФСБ, которые планировали ликвидацию президента Украины и других высокопоставленных чиновников. Агенты были полковниками Управления государственной охраны. Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова. Последнего, например, собирались убить перед Пасхой.

Очевидно после этого скандала Владимир Зеленский и решил "перезагрузить" УГО и уволил из органа бывшего начальника Сергея Рудя.