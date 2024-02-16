Навальный умер в российской тюрьме: какова причина смерти

О смерти российского политика Алексея Навального сообщили в пятницу, 16 февраля. Ему, как утверждают росСМИ, стало плохо сразу после прогулки.

Медики проводили реанимационные меры, но они "не дали положительных результатов". Как сообщают в российских медиа, у российского политика оторвался тромб, информирует 24 Канал.

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Почему умер российский оппозиционер Алексей Навальный

Днем 16 февраля Навальный вышел на прогулку. После нее он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Согласно официальной версии, сразу прибыли медицинские работники учреждения, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные меры, которые результатов не дали. В конце концов, врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть российского оппозиционера.

В российских медиа сообщили, что причиной смерти якобы стал тромб.

Причины смерти Навального должны выяснить медики,

– заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сами же медики утверждают, что они доехали до колонии за 7 минут, а также 2 минуты ушло на путь к пациенту.

По словам Пескова, Путину уже сообщили о смерти российского оппозиционера Навального.

Какое состояние здоровья было у Навального накануне: что известно

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В то же время его адвокат заявил, что еще в среду его состояние здоровья было в норме.

Адвокат Навального Леонид Соловьев посещал Навального в среду – 14 февраля.

Адвокат российского политика заявил, что "по решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально".