Постепенное отравление малыми дозами: СМИ назвали причастного к убийству Навального

Алексея Навального могли постепенно травить малыми дозами в колонии. Именно это и могло стать причиной смерти политика.

Об этом пишут оппозиционные российские СМИ. Ссылаясь на собственные источники в следственном комитете России и окружении Навального, в СМИ заявляют, что непосредственное участие в убийстве Навального принимал Александр Бастрыкин, передает 24 Канал.

К теме Смерть Алексея Навального в колонии: все, что известно

Навального могли постепенно отравлять с августа

Оппозиционные росСМИ пишут, что главным "лоббистом" убийства Навального был председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он питал личную неприязнь к политику и враждовал с ним еще с 2012 года, когда только началось расследование в отношении деятельности Навального. После этого Бастрыкин неоднократно высказывал свое негативное отношение к политику, и даже якобы под псевдонимом публиковал стихи, в которых критиковал Навального.

Когда Навального арестовали, то Бастрыкин, по данным росСМИ, начал требовать санкции на убийство политика. Председатель российского следственного комитета якобы обращался с соответствующей просьбой к Путину. Поддерживал Бастрыкина в этом глава федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

Оппозиционные росСМИ пишут, что Путин в августе 2023 года якобы дал разрешение на медленное отравление Навального. Это якобы был "подарок" на 70-летие Бастрыкина. Согласно разработанному плану, Навальный должен был умереть от проблем сердечно-сосудистой системы до конца 2023 года, однако продержался до 16 февраля 2024 года.

Кроме того, в окружении Навального говорят, что его действительно могли травить, ведь это предполагал и сам политик. Как-то из колонии он передавал сообщение о том, что ему могут подсыпать яд. Оппозиционные росСМИ обратились к биохимику и поинтересовались, мог ли возникнуть и оторваться тромб из-за употребления какого-то вещества. Эксперт заявил, что такой сценарий вполне возможен, ведь в условиях нехватки воды в колонии и постоянных пыток неизбежно происходило сгущение крови, что и привело к смерти.

Политик мог умереть раньше

Российские оппозиционные СМИ пишут, что Навальный мог умереть раньше. К такому выводу пришли после того, как удалось пообщаться с одним из заключенных, который, как и Навальный, отбывал наказание в колонии "Полярный волк".

Так, заключенный предположил, что политик мог умереть раньше, ведь "непонятный кипиш" в колонии начался еще 15 февраля. Вечером проверка была очень ускорена, потом всех заперли по баракам и усилили охрану. Ночью было слышно, как на территории начали ездить какие-то машины – они трижды приезжали. Утром 16 февраля в тюрьме начались проверки, хотя обычно о таком сообщают раньше.

Кроме того, издание Bild писало, что Россия, США и Германия обсуждали вопрос обмена Алексея Навального на российского агента Вадима Красикова. Журналисты утверждают, что Навальный "должен был вот-вот выйти на свободу". О возможном обмене в интервью Такеру Карлсону говорил даже Владимир Путин.