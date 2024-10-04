"Агентство оборонных закупок" срывает поставки боеприпасов, – директор предприятия ГУР Петров

"В интересах кого сейчас создается давление на компанию "Спецтехноэкспорт", которая завезла невероятное количество выстрелов критической номенклатуры? В интересах кого блокируется сегодня подписка, чтобы мы не поставляли товар из тех сложных стран? Я, имея соответствующий опыт в контрразведке, догадаюсь, в чьих это интересах".

Об этом журналисту "Украинской Правды" Михаилу Ткачу рассказал директор ДГЗП "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров. Подробнее смотрите в видео.

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Алексей Петров – бывший генерал СБУ, который возглавлял в 2017 – 2019 годах Департамент контрразведки СБУ, позже работал на должностях начальника управления СБУ в Кировоградской области и был губернатором Закарпатской области.

Петров объясняет, что Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" не выполняет условия контрактов в части оплаты за боеприпасы, которые должны быть доставлены в Украину и поэтому поставщики не могут их отправить.

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Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения, 9 марта 2022 года, решением Кабмина крупнейшие государственные торговые организации "Укроборонпрома", в частности, "Спецтехноэкспорт", передали в Министерство обороны Украины. В августе 2022 года "Спецтехноэкспорт" передали в Главное управление разведки Минобороны Украины.