Про це журналісту "Української Правди" Михайлу Ткачу розповів директор ДГЗП "Спецтехноекспорту" Олексій Петров. Детальніше дивіться у відео.

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Олексій Петров – колишній генерал СБУ, який очолював у 2017 – 2019 роках Департамент контррозвідки СБУ, пізніше працював на посадах начальника управління СБУ в Кіровоградській області та був губернатором Закарпатської області.

Петров пояснює, що Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" не виконує умови контрактів в частині оплати за боєприпаси, які мають бути доставлені до України і через це постачальники не можуть їх відправити.

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Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення, 9 березня 2022 року, рішенням Кабміну найбільші державні торгівельні організації "Укроборонпрому", зокрема, "Спецтехноекспорт", передали до Міністерства оборони України. В серпні 2022 року "Спецтехноекспорт" передали до Головного управління розвідки Міноборони України.