Во время войны многое изменилось, – Резников о проблемах в системе обороны государства

Полномасштабная война в Украине показала, что оборона государства – это не только ВСУ. В Сили обороны государства входят и пограничники, и нацгвардейцы, и ТРО.

Следовательно, многие законы по охране и обороне страны нужно изменить. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Война показала пробелы в обороне государства

Министр подчеркнул, что в Украине изменились подходы к Силам обороны, которые сейчас защищают наше государство. В частности, Резников упомянул об атомных электростанциях.

То есть доктрина была, что это подразделение охраны, а не оборонное, поэтому даже на вооружении не было тяжелой техники – стрелковое оружие и так далее. И когда произошла Чернобыльская, Запорожская атомные электростанции, тогда пришло осознание, что и в этой доктрине были недооценки и ошибки,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, он добавил, что вопрос терробороны не удалось реализовать до конца из-за войны. Однако после начала полномасштабного вторжения решили, что территориальная оборона может участвовать в боевых действиях.

"Люди пошли добровольцами, в ТРО в том числе. Я помню, что мы только по Киеву выдали за двое с половиной суток около 21 тысячи автоматов Калашникова. Это кратно больше, чем было задумано ТРО-батальонов только в одном Киеве", – говорит министр.

По его словам, это привело к тому, что силам ТРО позволили показать навыки на поле боя. В первую очередь, держали оборону во многих районах Запорожья, Днепропетровщины, Харькова, Николаевщины.

Резников рассказывает, что желающих было так много, что даже через отсутствие соответствующего оснащения мужчины готовы были воевать в спортивных костюмах.

Украину ждут новые законы в оборонной системе

"Я убежден, что мы будем переписывать многие законы, исходя из последствий, анализируя эту войну, многое изменилось. Многое еще будет изменений, поэтому сегодня мы понимаем, что "Гвардия наступления" – это элемент сил безопасности", – отметил Резников.

Кроме того, он уже обсудил с западными партнерами необходимость подготовки за границей и других украинских силовиков.