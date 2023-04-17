Понимаем, как это хоронить невинных, – Резников извинился за сравнение потерь Украины и Турции

Алексей Резников извинился за свое сравнение потерь украинских военных с погибшими в результате землетрясения в Турции. Министр подчеркнул, что украинцы сочувствуют турецкому народу.

Министр обороны Украины заявил турецкому изданию, что потери среди украинских военных меньше, чем количество жертв разрушительного землетрясения в Турции. Его слова вызвали шквал возмущения как среди украинцев, так и турков.

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Министр извинился за свои слова

Алексей Резников сказал, что не хотел никого обидеть. Украинцы соболезнуют гражданам Турции и понимают, что такое хоронить тысячи невинных людей.

Я искренне прошу прощения у всех в Украине и в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения,

– написал он.

Что этому предшествовало