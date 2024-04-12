Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски. Он также поделился совместным фото с Резниковым. В кадре также присутствует еще один соучредитель Безопасности и оборонных программ – Анатолий Амелин.

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Встречайте: новый директор "Безопасности и оборонных программ" Ukrainian Institute for the Future. Сейчас это наиболее актуальное направление и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мнения и сотрудничество. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии!

– написал он.

Украинский институт будущего – это независимый аналитический центр, прогнозирующий изменения в стране и мире и моделирует возможные сценарии развития событий. Эксперты UIF формулируют практические рекомендации правительства к действиям в виде докладов, аналитических записок, законопроектов и тому подобное.

Отставка Резникова: как это было