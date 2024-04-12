Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі. Він також поділився спільним фото з Резніковим. У кадрі також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм — Анатолій Амелін.

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Зустрічайте: новий директор "Безпекових і оборонних програм" Ukrainian Institute for the Future.

Зараз це найбільш актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!

– написав він.

Український інститут майбунього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі сценарії розвитку подій. Експерти UIF формулюють практичні рекомендації уряду до дій у вигляді доповідей, аналітичних записок, законопроєктів тощо.

Відставка Резнікова: як це було