Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров проверили украинское оружие. В Генштабе поделились фото с места событий.

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Что сказал генерал-полковник

Сырский заявил, что украинское войско обязательно опирается на технологические инновации в планировании оперативно-стратегических и тактических задач. Он вместе с Умеровым ознакомился с новейшими разработками от украинских производителей.

По его словам, мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, которые уже применяются в войсках, а также развивают стартапы на основании поставленных задач для достижения тактических и оперативных целей. Главнокомандующий ВСУ назвал общение с этими разработчиками вдохновляющим, "несмотря на осознание огромного объема наших потребностей и задач". Сырский заверил, что вместе удастся справиться с этим.

Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ, и другие разработки, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги,

– пояснил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизни людей на поле боя. В качестве примера он привел роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Сырский также обратил внимание на боевые роботизированные платформы. По его словам, эта техника вскоре массово будет участвовать в боевых действиях.

Главнокомандующий ВСУ и глава Минобороны проверили оружие / Фото Генштаба

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