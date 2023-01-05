Планировали за 20 часов взять правительственный квартал в Киеве, – Резников о секретных приказах Кремля

Многие страны мира считали, что Украина упадет через 72 часа. Такие же самоуверенные планы имел и Кремль вместе со своим руководителем Владимиром Путиным.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, он лично видел распоряжение оккупантов, которые планировали взять правительственный квартал в Киеве за 20 часов.

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"Но, как вы понимаете, если я его (распоряжение – 24 канал) увидел, то его взяли у убитого российского десантника", – пояснил Резников.

Он добавил, что украинцы смогли показать всему миру, что эта война не двух советских стран – большой и маленькой. Это борьба старой советской армии России против новой, современной армии Украины.

Это современная, обновленная украинская армия нации, воюющая совершенно не по-советски. Использует креатив, свободу, чувство демократических отношений между подразделениями и командованием. Все единственные. И когда президент Украины сказал: "Мне не нужно такси, мне нужно оружие". Это был сигнал для всех,

– подчеркнул министр обороны.

Резников констатировал, что вся Украина 24 февраля показала, что мы не сдадимся, потому что главной нашей ценностью является свобода.

NYT показала детальный план вторжения россиян

Ранее американская газета The New York Times показала подробный план вторжения россиян, предоставленный Главным управлением разведки Украины. Этот сценарий, который мечтали реализовать оккупанты, разбился о сопротивление украинцев. Согласно ему, враг планировал захватить Киев за 18 часов.

Накануне 24 февраля российские захватчики получили простой и оптимистический приказ: они должны были ехать за транспортным средством впереди и добраться до Киева. Попытки воплотить этот план в жизнь сразу же провалились, ведь колонна техники России моментально увязла. Из-за этого только на пересечение границы с Украиной оккупанты потратили более 24 часов.

Уже в марте, по данным NYT, Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили до 24 февраля.