Як розповів міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, він особисто бачив розпорядження окупантів, які планували взяти урядовий квартал в Києві за 20 годин.

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"Але, як ви розумієте, якщо я його (розпорядження – 24 канал) побачив, то його взяли у вбитого російського десантника", – пояснив Резніков.

Він додав, що українці змогли показати всьому світу, що ця війна не двох радянських країн – великої та маленької. Це боротьба старої радянської армії Росії проти нової, сучасної армії України

Це сучасна, оновлена українська армія нації, яка воює абсолютно не по-радянськи. Застосовує креатив, свободу, відчуття демократичних стосунків між підрозділами та командуванням. Всі єдині. І коли президент України сказав: "Мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя". Це був сигнал для всіх,

– наголосив міністр оборони.

Резніков констатував, що вся Україна 24 лютого показала, що ми не здамося, бо головною нашою цінністю є свобода.

NYT показала детальний план вторгнення росіян

Раніше американська газета The New York Times показала детальний план вторгнення росіян, наданий Головним управлінням розвідки України. Цей сценарій, який мріяли реалізувати окупанти, розбився об спротив українців. Згідно з ним, ворог планував захопити Київ за 18 годин.

Напередодні 24 лютого російські загарбники отримали простий і оптимістичний наказ: вони мали їхати за транспортним засобом попереду й дістатися Києва. Спроби втілити цей план у життя одразу ж провалилися, адже колона техніки Росії моментально загрузла. Через це тільки на перетин кордону з Україною окупанти витратили понад 24 години.

Вже в березні, за даними NYT, Владімір Путін під час зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали до 24 лютого.