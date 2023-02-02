Украина гарантирует, что дальнобойные ракеты не будут бить по территории России, – Резников

Украинские воины каждый день прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать врага. Однако для эффективной защиты нашим бойцам нужны дальнобойные ракеты.

Об этом сегодня на заседании правительства Украины и Европейской Комиссии сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, эти ракеты не дадут врагу обеспечивать оборону и заставят его проиграть.

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Какое оружие необходимо Украине для победы

Резников обратился к партнерам и отметил, что "успех на поле боя – это и их успех тоже. По его словам, Украина ожидает, что 2023 год принесет новые возможности. А для победы нашему государству нужно захватить стратегическую инициативу".

Также министр призвал партнеров помочь с установлением противоракетной обороны как можно быстрее. В частности, Резников отметил получение Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

Будь у нас возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами,

– отметил Резников.

Кроме того, министр отметил необходимость Украины в танках и бронетехнике и поблагодарил партнеров за решение по поставкам на последней встрече в Рамштайне. По его словам, это позволит создать "бронированный кулак для прорыва российской обороны".

В заключение Резников отметил, что есть необходимость и в увеличении количества артиллерии, снарядов и оружия, способной уничтожить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО России.

ЕС предоставит Украине 500 миллионов евро помощи

Совет Евросоюза выделила Украине седьмой пакет пособия в размере 500 миллионов евро. Украина получит еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС.

"Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", – написал глава МИД Дмитрий Кулеба.