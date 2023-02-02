Про це на засіданні уряду України та Європейської Комісії повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ці ракети не дадуть ворогу забезпечувати оборону і змусять його програти.

Читайте також Військові навчання, САУ та радари ППО: Резніков відзвітував про результати поїздки у Францію

Яка зброя необхідна Україна для перемоги

Резніков звернувся до партнерів і зауважив, що "успіх на полі бою – це і їхній успіх також. За його словами, Україна очікує, що 2023 рік принесе нові можливості. А для перемоги нашій державі потрібно захопити стратегічну ініціативу.

Також міністр закликав партнерів допомогти зі встановленням протиракетної оборони якомога швидше. Зокрема, Резніков наголосив на отриманні Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України й готові координувати цілі з нашими партнерами,

– зазначив Резніков.

Крім того, міністр наголосив на потребі України в танках і бронетехніці та подякував партнерам за рішення щодо їх постачання на останній зустрічі в Рамштайні. За його словами, це дозволить створити "броньований кулак для прориву російської оборони".

Наостанок Резніков зауважив, що є необхідність і в збільшенні кількості артилерії, снарядів і зброї, здатної знищити засоби радіоелектронної боротьби й ППО Росії.

ЄС надасть Україні 500 мільйонів євро допомоги

Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Також Україна отримає ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС.

"Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", – написав глава МЗС Дмитро Кулеба.