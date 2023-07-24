Получил 8 тысяч долларов за "решение" Верховного Суда: глава ГСА смешан в коррупции, – НАБУ
Источник:НАБУ
Антикоррупционные органы разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины. Очевидно, речь идет об Алексее Сальникове. Чиновник якобы подстрекал определенных лиц к предоставлению взятки судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
Собственно, разоблачило госслужащего Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 24 июля.
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Князев якобы тоже должен быть замешан
Следствие предполагает, что действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов США. Из них 5 – он должен передать судьям Верховного Суда за вынесение "нужного" решения, а 2,5 тысячи долларов – оставить себе "за посреднические услуги".
Вероятно, глава Государственной судебной администрации планировал привлечь к этой незаконной схеме бывшего председателя Верховного Суда. Очевидно, речь идет о Всеволоде Князеве, которого НАБУ и САП уже уличили на получении неправомерной выгоды.
Поведение главы ГСА резко изменилось (после задержания Князева – 24 Канал) и он начал уклоняться от решения вопроса. Однако и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду.
Обыски в кабинете главы ГСА / фото НАБУ и САП
Предварительная квалификация этого дела – следующие статьи Уголовного кодекса:
- часть 2 статьи 15;
- часть 4 статьи 27;
- часть 4 статьи 369;
- часть 2 статьи 190
Дело экс-председателя Верховного суда
- В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило уже бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. Он был задержан. Также Князеву объявили о подозрении.
- Следователи предполагают, что Князев за большую сумму обещал принять "правильное решение" в пользу одного из своих клиентов. В настоящее время продолжается судебный процесс по этому делу.
- Недавно Апелляционная палата ВАКС отклонила просьбу защиты Князева о смягчении ему меры пресечения. До 8 сентября 2023 он будет находиться под стражей или может внести залог в размере 75 миллионов гривен.