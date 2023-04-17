За неисполнение приказа – расстрел: бывший вагнеровец рассказал, как казнили его собратьев

Ни для кого не секрет, что ЧВК "Вагнера" создана из заключенных россиян, поэтому они славятся изрядной жестокостью. Однако применяют ее не только к украинцам, но и к своим.

Об этом в расследовании российскому проекту "Гулагу.нет" рассказал бывший вагнеровец Алексей Савичев. Он, в частности, подчеркнул, что командование расстреливало своих подчиненных, передает 24 Канал.

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Как наказывали за неисполнение приказа

Савичев рассказывает, что до конца своего срока ему оставалось отсидеть три месяца в исправительной колонии Воронежа. Бывший заключенный говорит, что "пошел воевать, потому что хотел изменить картинку". По его словам, в ЧВК брали всех, кто мог убивать.

После 30 лет колоний и тюрем Савичева назначили командиром разведгруппы. Он рассказал, что за непокорение приказу бойцов связывали и отдавали ФСБ, а потом их никто не видел.

Кроме того, были редкие случаи, когда командование расстреливало своих подчиненных. Савичев заявил, что своими глазами видел, как за раз казнили 70 человек.

В то же время, он не смог рассказать, из каких регионов и колоний были расстреляны. Отмечает, что знал бойцов только по позывным. Однако в большинстве своем заключенные отмечали, что они приехали из Сибири.

Лично я знал людей 8. У них были позывные: "Костолом", "Серба", "Разумный", "Федерал", "Лоб", "Ивовищ"… Приказ о расстреле отдавали "сверху". От нас приказ отдал "Барвей",

– говорит Савичев.

По его словам, заключенных казнили демонстративно: позвали всех новоприбывших и расстреляли у них на глазах.

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Какие были "поблажки" перед смертью

Савичев рассказывает, что у "Разумного" были "заслуги перед Отечеством", поэтому перед смертью ему разрешили покурить. Бывший наемник якобы хорошо проявил себя в селе Бахмутка перед Соледаром.

По словам Савичева, "Разумный" и еще два человека заняли позиции и держали их, пока не подошло подкрепление.

"Туда не послали ни "Ахмат", ни "ЛНР", ни "ДНР". Только ЧВК отправили", – говорит Савичев.

Как впоследствии он рассказал, "Разумного" расстреляли из-за того, что он напился и взял 5 ахматовцев в плен. "Федерала" застрелили, потому что он тоже напился и хотел "завалить" командира, а "Серба" просто спал, но его тоже расстреляли, потому что был пьян.