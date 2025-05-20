Российский журналист Алексей Семенов ушел добровольцем в вооруженные силы России и был ликвидирован во время боевых действий.

В Украине был ликвидирован российский журналист и телеведущий Алексей Семенов. До мобилизации он работал на якутских телеканалах "Саха Сыре" и "Күнтен күн". Передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Ликвидировали российского журналиста

Якутский телеведущий решил изменить сценарий, променяв микрофон на окопы. В результате чего был успешно ликвидирован украинскими воинами.

Телеведущий Алексей Семенов (позывной "НВК"), который ушел на войну добровольцем, погиб в зоне так называемой СВО. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям и землякам..

– написали в пропагандистском росСМИ.

Семенов присоединился к армии России как доброволец и отправился на войну против Украины. Местные чиновники называли его "настоящим патриотом" и "мужественным человеком".

Ранее сообщалось о ликвидации сразу трех российских пропагандистов. Они погибли на фронте, вероятно, в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Среди них был корреспондент "Известий".

Также в Украине ликвидировали российского полковника Абдулазиза Шихабидова, который участвовал в захвате Бучи в 2022 году.