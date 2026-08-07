Как следует из эксклюзивного расследования 24 Канала, этот Шолобков любит жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает.

Что известно о российском "Илоне Маске"?

Так, Шолобков владеет или пользуется 18 автомобилями. Среди них есть старые ВАЗы, а также значительно более дорогие Porsche, BMW, Mercedes и Range Rover.

После начала полномасштабной войны предприниматель также активно выезжал за границу. Только в 2023 году он 19 раз летал в Турцию, а также посещал Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

В последующие годы, вероятно, Шелобков мог пересекать границу по другому паспорту.

Отметим, что бизнесмен, возглавляющий компанию, подпадающую под санкции, сам в санкционный список Рады ЕС не попал. То есть формально он может свободно ездить в Европу.

Не менее показательна ситуация с недвижимостью бизнесмена. У Шелобкова есть многочисленные земельные участки в элитной Красной Поляне Краснодарского края, гектары земли в различных населенных пунктах Подмосковья, несколько больших домов и как минимум пять квартир в Москве.

Поместье Шелобковых в Красной Поляне / Скриншот из инстаграма Маргариты Шелобковой

По состоянию на конец 2024 года на счете предпринимателя в "Сбербанке" находилось около 2,193 миллиарда рублей.

Его жена, 43-летняя Марго Славиковна Шелобкова, владеет в России двумя модными брендами – Blanche Bridal и Blanche Atelier, однако большую часть времени вместе с детьми проводит за границей.

Судя по ее публикациям, семья регулярно путешествует во время полномасштабной войны. Причем речь идет не о дружественных к России Иране или КНДР, а о популярных среди состоятельных туристов направлениях – Мальдивах, Милане, Париже, Дубае и т. д.

Марию Шелобкову трудно удержать в России: смотрите фото из небольшой части ее путешествий

Куда любит летать семья Шелобковых: смотрите скриншоты

История этой семьи хорошо показывает, почему часть российской элиты не заинтересована в скорейшем завершении войны.

Для многих представителей этой группы война фактически не влечет за собой таких же ограничений и проблем, как для обычных россиян. Их семьи продолжают путешествовать по миру, отдыхать на дорогих курортах, останавливаться в элитных отелях и делать покупки в престижных магазинах стран НАТО.

В то же время сами они могут оставаться в России, пользуясь государственными деньгами и возможностями, которые дает их положение.

Напомним, что российские спутники "Рассвет" уже обеспечивают стабильную связь над Украиной. Сейчас у оккупантов появляется как минимум два "окна связи" в сутки, каждое из которых длится более часа.