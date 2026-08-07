Як випливає з ексклюзивного розслідування 24 Каналу, цей Шелобков любить гарно жити й ні в чому собі не відмовляє.

Що відомо про російського "Ілона Маска"?

Так, Шелобков володіє або користується 18 автомобілями. Серед них є старі ВАЗи, а також значно дорожчі Porsche, BMW, Mercedes і Range Rover.

Після початку повномасштабної війни підприємець також активно подорожував за кордон. Лише у 2023 році він 19 разів літав до Туреччини, а також відвідував Об'єднані Арабські Емірати та інші країни.

У наступні роки, ймовірно, Шелобков міг перетинати кордон за іншим паспортом.

Зауважимо, що бізнесмен, який очолює підсанкційну компанію, сам до санкційного списку Ради ЄС не потрапив. Тобто формально він може вільно їздити до Європи.

Не менш показовою є ситуація з нерухомістю бізнесмена. У Шелобкова є численні земельні ділянки в елітній Красній Поляні Краснодарського краю, гектари землі в різних населених пунктах Підмосков'я, кілька великих будинків та щонайменше п'ять квартир у Москві.



Маєток Шелобкових у Красній Поляні / Скриншот з інстаграму Маргарити Шелобкової

Станом на кінець 2024 року на рахунку підприємця у "Сбербанку" перебувало близько 2,193 мільярда рублів.

Його дружина, 43-річна Марго Славіковна Шелобкова, володіє у Росії двома модними брендами – Blanche Bridal та Blanche Atelier, однак більшу частину часу разом із дітьми проводить за кордоном.

Судячи з її публікацій, родина регулярно подорожує під час повномасштабної війни. Причому йдеться не про дружні до Росії Іран чи КНДР, а про популярні серед заможних туристів напрямки – Мальдіви, Мілан, Париж, Дубай тощо.

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Історія цієї родини добре показує, чому частина російської еліти не зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.

Для багатьох представників цієї групи війна фактично не означає таких самих обмежень і проблем, як для звичайних росіян. Їхні родини продовжують подорожувати світом, відпочивати на дорогих курортах, зупинятися в елітних готелях і робити покупки у престижних магазинах країн НАТО.

Водночас самі вони можуть залишатися в Росії, користуючись державними грошима та можливостями, які дає їхнє становище.

Нагадаємо, що російські супутники "Рассвет" уже забезпечують стабільний зв'язок над Україною. Наразі в окупантів з'являються щонайменше два "вікна зв'язку" на добу, кожне з яких триває понад годину.