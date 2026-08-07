Як випливає з ексклюзивного розслідування 24 Каналу, цей Шелобков любить гарно жити й ні в чому собі не відмовляє.
Що відомо про російського "Ілона Маска"?
Так, Шелобков володіє або користується 18 автомобілями. Серед них є старі ВАЗи, а також значно дорожчі Porsche, BMW, Mercedes і Range Rover.
Після початку повномасштабної війни підприємець також активно подорожував за кордон. Лише у 2023 році він 19 разів літав до Туреччини, а також відвідував Об'єднані Арабські Емірати та інші країни.
У наступні роки, ймовірно, Шелобков міг перетинати кордон за іншим паспортом.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зауважимо, що бізнесмен, який очолює підсанкційну компанію, сам до санкційного списку Ради ЄС не потрапив. Тобто формально він може вільно їздити до Європи.
Не менш показовою є ситуація з нерухомістю бізнесмена. У Шелобкова є численні земельні ділянки в елітній Красній Поляні Краснодарського краю, гектари землі в різних населених пунктах Підмосков'я, кілька великих будинків та щонайменше п'ять квартир у Москві.
Маєток Шелобкових у Красній Поляні / Скриншот з інстаграму Маргарити Шелобкової
Станом на кінець 2024 року на рахунку підприємця у "Сбербанку" перебувало близько 2,193 мільярда рублів.
Його дружина, 43-річна Марго Славіковна Шелобкова, володіє у Росії двома модними брендами – Blanche Bridal та Blanche Atelier, однак більшу частину часу разом із дітьми проводить за кордоном.
Судячи з її публікацій, родина регулярно подорожує під час повномасштабної війни. Причому йдеться не про дружні до Росії Іран чи КНДР, а про популярні серед заможних туристів напрямки – Мальдіви, Мілан, Париж, Дубай тощо.
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Історія цієї родини добре показує, чому частина російської еліти не зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.
Для багатьох представників цієї групи війна фактично не означає таких самих обмежень і проблем, як для звичайних росіян. Їхні родини продовжують подорожувати світом, відпочивати на дорогих курортах, зупинятися в елітних готелях і робити покупки у престижних магазинах країн НАТО.
Водночас самі вони можуть залишатися в Росії, користуючись державними грошима та можливостями, які дає їхнє становище.
Нагадаємо, що російські супутники "Рассвет" уже забезпечують стабільний зв'язок над Україною. Наразі в окупантів з'являються щонайменше два "вікна зв'язку" на добу, кожне з яких триває понад годину.