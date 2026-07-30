Бывший министр стал заместителем главы ОП: Зеленский раскрыл подробности назначения

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса Президента Украины. На новой должности он будет отвечать за экономическое направление и координацию работы с правительством, регионами, бизнесом и международными партнерами.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Что известно о назначении Соболева в ОП?

По словам Зеленского, одной из ключевых задач в нынешних условиях является поддержка экономической активности в Украине, предпринимателей и предпринимательства. Также важно сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые возможности для украинцев.

Кроме того, Соболев должен координировать работу с международными партнерами по разработке и наполнению плана восстановления Украины после войны реальным содержанием.

Сейчас, во время войны, важно максимально поддержать экономическую активность в нашей стране, предпринимателей и предпринимательство, сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после завершения войны Украина должна быть готова вернуться к полноценной гражданской экономической жизни, одновременно сохранив мощность оборонной промышленности и создав условия для реализации украинцами своих предпринимательских и профессиональных возможностей в стране.

Для реализации этих задач президент рассчитывает на тесное взаимодействие между правительством, офисом президента, региональной властью, бизнесом, академическим сообществом и гражданским обществом.

Напомним, ранее глава государства анонсировал, что Алексей Соболев после ухода с поста министра экономики переходит работать в Офис Президента. Тогда стало известно, что оно будет отвечать за экономическое направление, поддержку украинских производителей, исполнение договоренностей с международными партнерами и взаимодействие правительства, Верховной Рады и бизнеса.

Отметим, Алексей Соболев возглавлял Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства с июля 2025 по июль 2026 года. До этого был первым заместителем министра, а с января 2023 отвечал за цифровизацию и цифровые трансформации в Минэкономики.

К слову, Соболева в должности министра экономики и окружающей среды заменил Александр Кравченко. Он – украинский экономист с более чем 15-летним опытом работы в McKinsey & Company. До назначения он руководил украинским офисом компании и консультировал правительства и бизнес по экономике, энергетике и промышленности.