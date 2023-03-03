Жестоко убивал бездомных животных: суд окончательно отказался наказывать догхантера Святогора

На протяжении нескольких лет шел суд по делу одного из самых известных истребителей беспризорных собак (догхантеров) Алексея Святогора. Собственно, Верховный суд поставил точку в этой истории, фактически оправдав мужчину, убивавшего животных.

Следует сказать, что еще в 2021 году Шевченковский районный суд Киева признал Святогора невиновным, а затем апелляционный суд оставил приговор без изменений. О решении Верховного суда относительно того, что жалоба прокурора не подлежит удовлетворению – то есть решение столичных судов правильное – стало известно в начале весны 2023 года.

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Скандальное дело Святогора

Важно, что Алексея Святогора задержали правоохранители еще в июне 2019 года. Следствие продолжалось по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса, в которых говорится о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации.

По версии стороны обвинения он в период между 27 марта 2013 года и 11 октября 2016 года в различных передачах на телевизионных и радиоканалах Украины выражал пропаганду насилия и жестокости по отношению к бездомным собакам,

– написали в Судебно-юридической газете.

Кроме того, там объяснили решение ВСУ. В сообщении говорится, что только участие в телевизионных программах по приглашению организаторов не может считаться изготовлением или распространением материалов, провоцирующих насилие.

Активисты выходили на протесты

Без сомнения, это решение ВСУ не понравится зоозащитникам, которые в течение нескольких лет боролись за то, чтобы догхантера Святогора привлекли к ответственности.

Они даже организовывали митинги и различные акции, в частности зажигали файеры под стенами одного из столичных судов.

Важно, что сам Алексей Святогор неоднократно угрожал активистам в своих социальных сетях. В частности, он "предупреждал", что может порезать ножом людей, неравнодушных к четырехлапым.

Очевидно, еще одной причиной, почему Верховный суд решил оставить кассационную жалобу прокурора без удовлетворения, является то, что согласно действующему законодательству "пропаганда культа насилия и жестокости" в статье 300 Уголовного кодекса касается прежде всего человеческих взаимоотношений между собой.