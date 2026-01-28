Дело Тандыра: судье, которого подозревают в совершении ДТП, изменили меру пресечения
- Бывшему судье Алексею Тандыру, подозреваемому в смертоносном ДТП, суд изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью залога.
- Залог для Тандыра установлен, несмотря на возражения прокуратуры.
Бывшему судье Алексею Тандыру изменили меру пресечения по подозрению в ДТП, которое он совершил в мае 2023 года на одном из блокпостов. Теперь Святошинский районный суд назначил ему залог.
Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Тандыр все еще привлекается к уголовной ответственности.
Какую теперь меру пресечения избрали для Алексея Тандыра?
Алексей Тандыр подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на блокпосту, из-за которого погиб служащий Национальной гвардии. Делу уже более двух лет, однако расследование продолжается до сих пор. Бывший судья Макаровского районного суда находился в СИЗО.
28 января судья изменил решение о продлении меры пресечения Тандыру. Прокурор просил, чтобы подозреваемый оставался под стражей без права внесения залога. Частично ходатайство поддержали. Теперь Тандыр будет находиться под стражей, однако за него можно внести залог в размере 119 миллионов 880 тысяч гривен.
Что известно о ДТП с участием Тандыра?
Алексей Тандыр, вероятно, совершил смертельное ДТП 25 мая 2023 года. В материалах дела говорится, что он находился в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Lexus ES 350. На одном из блокпостов он совершил наезд на 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии.
Санкция статьи, которую инкриминируют Тандыру, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Ему также должны запретить управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
Алексей Тандыр пытался отрицать участие в ДТП. Бывший судья заявлял, что не употреблял алкоголь. Однако со времени начала расследования подозреваемый находился под стражей.