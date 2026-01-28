Дело Тандыра: судье, которого подозревают в совершении ДТП, изменили меру пресечения

Бывшему судье Алексею Тандыру изменили меру пресечения по подозрению в ДТП, которое он совершил в мае 2023 года на одном из блокпостов. Теперь Святошинский районный суд назначил ему залог.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Тандыр все еще привлекается к уголовной ответственности.

Какую теперь меру пресечения избрали для Алексея Тандыра?

Алексей Тандыр подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на блокпосту, из-за которого погиб служащий Национальной гвардии. Делу уже более двух лет, однако расследование продолжается до сих пор. Бывший судья Макаровского районного суда находился в СИЗО.

28 января судья изменил решение о продлении меры пресечения Тандыру. Прокурор просил, чтобы подозреваемый оставался под стражей без права внесения залога. Частично ходатайство поддержали. Теперь Тандыр будет находиться под стражей, однако за него можно внести залог в размере 119 миллионов 880 тысяч гривен.

Что известно о ДТП с участием Тандыра?