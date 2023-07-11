Пытался ли судья Тандыр "вмешаться" в расследование ДТП: что говорят в ДБР
В сети ходят слухи, что судья Алексей Тандыр якобы пытался вмешаться в расследование дела пьяного ДТП. Однако в ДБР отметили, что никаких официальных обращений о вмешательстве не поступало.
Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что следствие не может базироваться на предположениях, сообщает 24 Канал.
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Вмешивался ли Тандыр в расследование
Известно, что сбивший нацгвардейца на блокпосту в Киеве судья пытался скрыть следы алкогольного опьянения. В частности – Тандыр пытался сделать невозможным установление количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.
Поэтому в сети и некоторых СМИ начали распространяться слухи и предположения, что якобы подозреваемый судья пытался вмешаться в расследование. Однако в ДБР опровергли подобные слухи. Сапьян заявила, что ни одного официального обращения по этому поводу не поступало.
Бюро не может основываться на предположениях. Пока мне неизвестно, чтобы кто-то обращался с просьбой рассмотреть тот или иной факт, что судья как-то пытается влиять на процесс следствия. Официально – у нас нет такой информации,
– подчеркнула Сапьян.
Дело судьи Тандыра: коротко
- В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр на одном из блокпостов Киева сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм нацгвардеец скончался на месте.
- На следующий день, 27 мая, Тандыру избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей до 21 июля 2023 без права внести залог.
- На момент совершения ДТП Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения. Хотя судья и отказывался предоставлять образцы и всячески уклонялся, однако экспертиза доказала наличие алкоголя в крови.
- Подозреваемый также заявлял, что ехал с минимальной скоростью. Однако экспертиза установила, что Тандыр летел со скоростью не менее 100 километров в час.
- За совершенное преступление Тандыр может загреметь за решетку на 10 лет.