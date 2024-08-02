Где сейчас экс-секретарь СНБО Алексей Данилов и почему еще не стал послом в Молдове

Владимир Зеленский заявлял, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов станет послом в Молдове. Сейчас на должности еще работает Марко Шевченко.

Журналисты направили запрос в МИД Украины и получили объяснения. Ведь уволили Алексея Данилова еще 26 марта 2024 года.

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Что известно о назначении Данилова на новую должность

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что на должность посла назначает и увольняет с нее Владимир Зеленский. По состоянию на 30 июля 2024 года указа главы государства по Данилову еще не было.

По состоянию на сегодня (30 июля 2024 года – 24 Канал) указа президента Украины о назначении Алексея Данилова на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова не выдано,

– заявили в МИД.

Там также не отметили, когда может появиться соответствующий указ Зеленского.



Журналисты показали ответ на запрос от МИД Украины

Кстати, нынешний посол Украины в Молдове Марко Шевченко 31 июля встретился с главой страны Майей Санду.

По случаю завершения своей миссии в Молдове Марк Шевченко выразил искреннюю благодарность госпоже президенту и всему молдавскому народу за солидарность с Украиной, которая противостоит широкомасштабной российской агрессии,

– написали на сайте Посольства Украины в Молдове.

Там отметили, что сейчас между Киевом и Кишиневом состоялось существенное углубление украинско-молдавских отношений в последние годы на фоне общих угроз и стратегических перспектив, открывшихся перед нашими странами после начала переговоров об интеграции в Европейский Союз.