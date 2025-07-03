Корректировала российские авиаудары по Киевской области: суд вынес приговор агентке ФСБ из Борисполя

Весной 2025 года киберспециалисты СБУ задержали 30-летнюю безработную из Борисполя, которая корректировала российские удары по Киевской области. На основании собранных доказательств суд признал фигурантку виновной в государственной измене.

Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

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Что известно об агенте

По данным следствия, россияне завербовали женщину в телеграмм-канале по поиску "быстрых заработков". Она получила от куратора геолокации потенциальных целей, где должна была провести доразведку и установить "видеоловушки".

Для покупки камеры фигурантка получила на свою банковскую карточку деньги от вражеской спецслужбы. Кроме того, агент собирала данные о последствиях вражеских прилетов на Киевщине.

Задержали злоумышленницу вблизи оборонного здания, по которой она пыталась навести ракетный удар, установив напротив режимного объекта скрытую камеру с онлайн-трансляцией.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал фигурантку виновной по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения – она получила 15 лет заключения.

Напомним, недавно на Львовщине задержали военного Воздушных Сил ВСУ, который оказался агентом элитного подразделения российских спецслужб. Задачей майора была передача врагу координат украинских аэродромов, логистических центров и технических баз обслуживания самолетов.