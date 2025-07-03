Про це у четвер, 3 липня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

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Що відомо про агентку

За даними слідства, росіяни завербували жінку в телеграм-каналі з пошуку "швидких заробітків". Вона отримала від куратора геолокації потенційних цілей, де мала провести дорозвідку і встановити "відеопастки".

Для купівлі камери фігурантка отримала на свою банківську картку гроші від ворожої спецслужби. Окрім того, агентка збирала дані про наслідки ворожих прильотів на Київщині.

Затримали зловмисницю поблизу оборонної будівлі, по якій вона намагалась навести ракетний удар, установивши навпроти режимного об’єкта приховану камеру з онлайн-трансляцією.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав фігурантку винною за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану – вона отримала 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині затримали військового Повітряних Сил ЗСУ, який виявився агентом елітного підрозділу російських спецслужб. Завданням майора була передача ворогові координат українських аеродромів, логістичних центрів і технічних баз обслуговування літаків.