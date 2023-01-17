Что делать, если оказались под завалами: алгоритм действий, который может спасти жизнь

Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирному населению Украины. Поэтому каждый из нас должен знать алгоритм действий, что делать, если попали под завал.

Спасатели напомнили, что ни в коем случае нельзя использовать зажигалки, если вы попали под завалы. Так, необходимо самостоятельно звать на помощь.

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Что делать, если оказались под завалами

Зовите на помощь, подавайте сигналы.

Не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву.

В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, как можно громче кричите и подавайте сигналы.

Если рядом есть мобильный телефон и связь, позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находитесь.

Попытайтесь успокоиться и ждать помощи.

Если вас никто не слышит, сначала оцените обстановку.

Попытайтесь осторожно освободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно – сразу начните массировать участок тела выше зажатого.

Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться, продолжайте звать на помощь.

Старайтесь не получить переохлаждение.

В Днепре из-под завалов достали девушку, которая с рождения не разговаривает

27-летняя девушка, которую спасли из-под завалов многоэтажки в Днепре, не могла звать на помощь, поскольку от рождения не разговаривает.

Сейчас девушка в реанимации с сильным переохлаждением. На момент удара она вместе с мужем и годовалым сыном была дома.