Рятувальники нагадали, що ні в якому разі не можна використовувати запальнички, якщо ви потрапили під завали. Так, необхідно самотужки кликати на допомогу.

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Що робити, якщо опинилися під завалами

Кличте на допомогу, подавайте сигнали.

Не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху.

У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте.

Спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.

Якщо вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо.

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо – одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої.

Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається.

Якщо вам вдалося вибратися огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися, самотужки продовжуйте кликати на допомогу.

Намагайтеся не отримати переохолодження.

У Дніпрі з-під завалів дістали дівчину, яка від народження не розмовляє

27-річна дівчина, яку врятували з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі, не могла кликати на допомогу, оскільки від народження не розмовляє.

Наразі дівчина у реанімації з сильним переохолодженням. На момент удару вона разом з чоловіком та однорічним сином була вдома.