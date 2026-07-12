Супруга народного депутата Торохтия задекларировала роскошные украшения и подарила мужу элитный Maybach

Супруга народного депутата Богдана Торохтия, входящего в депутатскую группу "За будущее", Алина Левченко оформила на имя мужа подарок в виде Mercedes-Benz Maybach 2019 года выпуска.

В то же время, согласно декларации, ее официальные доходы за год были довольно скромными: в государственном предприятии "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" она задекларировала 18,5 тысячи гривен зарплаты, а еще 91,3 тысячи гривен – от работы на Черниговском хлебокомбинате №2. Подробности собрал OBOZ.UA.

Какие есть подробности о супруге народного избранника?

В соцсетях Левченко регулярно демонстрирует роскошный образ жизни. В частности, она публикует фотографии с дорогими аксессуарами и путешествиями. На одном из фото пользователи обратили внимание на часы Audemars Piguet, стоимость которых может достигать 88 тысяч евро. Именно этот аксессуар указан в декларации Богдана Торохтия как имущество его жены.

Кроме того, в Threads обратили внимание и на то, что в аккаунте Левченко звучала русская музыка. А 3 июля 2026 года Алина Левченко подарила мужу Mercedes-Benz Maybach.



Алина Левченко подарила мужу элитный автомобиль / Скриншот декларации

В документе указано, что автомобиль стоит 1,38 миллиона гривен, хотя на рынке аналогичные модели продаются примерно за 3,5–5,3 миллиона гривен. В декларации также есть возможные неточности.

В частности, доход Левченко в одном из пунктов указан как ноль гривен – в документе указан лишь набор нулей. Сам Богдан Торохтий за прошлый год получил 754,2 тысячи гривен депутатской зарплаты, что составляет около 62,8 тысячи гривен в месяц до уплаты налогов.

Среди задекларированных доходов Алины Левченко значительную часть составляют денежные подарки от отца – Виталия Левченко, который работает футбольным тренером. В частности, она получила от него 738,3 тысячи гривен, 735,7 тысячи гривен, 418,2 тысячи гривен и еще 2,595 миллиона гривен. С 2022 года ее отец возглавляет узбекский футбольный клуб "Нефтчи" из Ферганы. Декларация также содержит большой перечень предметов роскоши.

Самым дорогим из тех, стоимость которых официально указана, является бриллиантовый крест Graff, оцененный в 812 870 гривен. Помимо него, среди самых дорогих покупок – кольцо Bulgari с бриллиантами стоимостью 623 070 гривен и сумка Fendi, которая стоила более полумиллиона гривен.

В то же время реальная стоимость имущества может быть значительно выше. Часть драгоценностей в декларации указана без указания цены. Среди них:

часы Rolex и Audemars Piguet;

украшения Van Cleef & Arpels;

сумки Chanel и Dior, которые могут стоить от нескольких до десятков тысяч евро.

Кроме того, Левченко задекларировала многочисленные ювелирные изделия: браслеты Cartier, Bulgari и Van Cleef & Arpels, кольца, серьги, колье, подвески и другие украшения, значительная часть которых украшена бриллиантами.

Судя по публикациям в соцсетях, можно заметить, что Алина Левченко часто путешествует за границу. Среди опубликованных ею фотографий есть снимки из Омана, Италии и других стран.



Левченко делится снимками из роскошных путешествий по всему миру / Скриншот с ее страницы

Чем известен народный депутат Торохтий?

Богдан Торохтий неоднократно оказывался в центре скандалов. В июле 2025 года он поддержал законопроект №12414, который предусматривал ограничение полномочий НАБУ и САП. Хотя некоторые депутаты впоследствии заявили, что сожалеют о своем голосовании.

Ранее он входил в парламентскую фракцию "Слуга народа", однако после ряда скандалов его исключили, и впоследствии он присоединился к депутатской группе "За будущее".

В 2022 году журналисты сообщали, что во время военного положения депутат якобы отдыхал в Болгарии, хотя сам уверял, что находился там еще до начала полномасштабной войны. Расследователи проанализировали публикации его жены и пришли к выводу, что Торохтий все же находился в Болгарии именно в августе 2022 года. К тому же, Алина Левченко как раз в 2022 году приобрела элитную недвижимость в Украине и Болгарии.

Также сообщалось, что за время полномасштабной войны семья сменила как минимум три автомобиля:

Mercedes-Benz G400;

Mercedes EQS 580;

Range Rover.

Сама Алина Левченко в 2023 году работала советником генерального директора государственного предприятия "Антонов", где занималась анализом экономических и международных документов, а также вопросами управления непрофильными активами.

После публикации расследования BIHUS.Info в "Укроборонпроме" заявили о проверке ее соответствия занимаемой должности, а уже в июне 2023 года Левченко уволили.