Его мобилизовали в КСИР: СМИ пишут, что в Иране из-за удара дрона погиб 11-летний мальчик
- В Иране погиб 11-летний мальчик, мобилизованный в Корпус стражей исламской революции.
- Правозащитники призывают международные организации усилить давление на Иран, чтобы предотвратить эксплуатацию детей на военных должностях.
На одном из контрольно-пропускных пунктов в Тегеране в результате воздушных атаки по военным объектам Ирана погиб пятиклассник Алиреза Джафари. Его мобилизовали в Корпус стражей исламской революции.
Об этом сообщили в правозащитной организации Hengaw, которая занимается освещением и документированием нарушений прав человека в Иране, большой степени внимание уделяют именно курдскому меньшинству.
Что известно о гибели ребенка?
Правозащитники ссылаются на государственную газету страны Hamshahri, в интервью для которой мать погибшего мальчика рассказала, что из-за "недостатка личного состава" его отец отвез ребенка на КПП. Там 11-летний Алиреза погиб от удара беспилотника.
Гибель ребенка "при исполнении служебных обязанностей" на контрольно-пропускном пункте на шоссе Артеш подтвердила и организация учителей "Басидж". Они подчиняются Корпусу стражей исламской революции.
Отметим! "Басидж" функционирует как инструмент идеологического контроля в образовательных учреждениях, осуществляя чистки преподавателей и обеспечивая лояльность к режиму.
Стоит также напомнить, что несколькими днями ранее в медиа писали о планах Ирана по привлечения подростков от 12 лет к специальным программам подготовки, где их будут обучать военным навыкам, дисциплине и идеологии.
Власти иранского режима прямо призвали несовершеннолетних зарегистрироваться для участия в мероприятиях "оперативного, вспомогательного, логистического характера и патрулирования КПП".
Правозащитники требуют от международных организаций, в частности ООН и ЮНИСЕФ, усилить правовое и дипломатическое давление на Иран, чтобы предотвратить продолжение этой практики и эксплуатации детей на военных должностях.
Важно! Согласно Женевской конвенции, дети считаются гражданскими лицами и имеют особую защиту, а их привлечение к вооруженным конфликтам запрещено. Также Римский статут Международного уголовного суда определяет, что вербовка или использование лиц моложе 15 лет в вооруженных силах или боевых действиях является военным преступлением.
Какова ситуация в Иране?
После ликвидации верховного аятоллы Али Хаменеи в стране стихийно начали искать новых руководителей. Сообщалось, что новым лидером выбрали сына Хаменеи Моджтаба. Однако США предполагают, что он может находиться в тяжелом состоянии.
При этом Дональд Трамп отметил, что в Иране произошла смена влиятельных представителей "старой гвардии" на новых, более прагматичных деятелей, и призвал Тегеран к заключению соглашения.
Сам же глава Белого дома не исключает возможного установления контроля над иранскими нефтяными ресурсами, в частности, не исключил вариант с взятием под контроль острова Харк.