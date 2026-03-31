Его мобилизовали в КСИР: СМИ пишут, что в Иране из-за удара дрона погиб 11-летний мальчик

На одном из контрольно-пропускных пунктов в Тегеране в результате воздушных атаки по военным объектам Ирана погиб пятиклассник Алиреза Джафари. Его мобилизовали в Корпус стражей исламской революции.

Об этом сообщили в правозащитной организации Hengaw, которая занимается освещением и документированием нарушений прав человека в Иране, большой степени внимание уделяют именно курдскому меньшинству.

Читайте также Иран пожаловался генсеку ООН на "участие Украины в войне против Тегерана": как отреагировали в МИД

Что известно о гибели ребенка?

Правозащитники ссылаются на государственную газету страны Hamshahri, в интервью для которой мать погибшего мальчика рассказала, что из-за "недостатка личного состава" его отец отвез ребенка на КПП. Там 11-летний Алиреза погиб от удара беспилотника.

Гибель ребенка "при исполнении служебных обязанностей" на контрольно-пропускном пункте на шоссе Артеш подтвердила и организация учителей "Басидж". Они подчиняются Корпусу стражей исламской революции.

Отметим! "Басидж" функционирует как инструмент идеологического контроля в образовательных учреждениях, осуществляя чистки преподавателей и обеспечивая лояльность к режиму.

Стоит также напомнить, что несколькими днями ранее в медиа писали о планах Ирана по привлечения подростков от 12 лет к специальным программам подготовки, где их будут обучать военным навыкам, дисциплине и идеологии.

Власти иранского режима прямо призвали несовершеннолетних зарегистрироваться для участия в мероприятиях "оперативного, вспомогательного, логистического характера и патрулирования КПП".

Правозащитники требуют от международных организаций, в частности ООН и ЮНИСЕФ, усилить правовое и дипломатическое давление на Иран, чтобы предотвратить продолжение этой практики и эксплуатации детей на военных должностях.

Важно! Согласно Женевской конвенции, дети считаются гражданскими лицами и имеют особую защиту, а их привлечение к вооруженным конфликтам запрещено. Также Римский статут Международного уголовного суда определяет, что вербовка или использование лиц моложе 15 лет в вооруженных силах или боевых действиях является военным преступлением.

