Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

Украина создала Альянс оборонных индустрий, который будет работать для защиты международного права любой страны.

В ходе брифинга на первом Международном форуме оборонных индустрий президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина создала Альянс оборонных индустрий. К нему могут присоединиться изготовители оружия и военной техники со всего мира. Об этом пишет 24 Канал.

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В Альянсе уже более десятка компаний

По словам Зеленского, уже разработана базовая декларация как основа Альянса. К ней могут присоединиться производители оружия и техники со всего мира, которые разделяют намерение дать реальную защиту в рискованных условиях современности.

На старте декларацию подписали уже 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить арсенал свободного мира.

Президент Украины подчеркнул, что это Альянс, который ценит международное право и будет работать для защиты безопасности любой нации в мире от любой агрессии.

Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянса, который ценит международное право и умеет работать для защиты международного права. Защиты безопасности – я говорю не только об Украине, но и о безопасности от агрессий любой нации в мире,

– сообщил президент.

Украина разрабатывает экономический режим для оборонной промышленности

Глава государства сообщил, что Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.

Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или желающей прийти в Украину,

– сказал Зеленский.

Кроме того, в Украине будет основан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы: для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы о наших воинах. Этот фонд будет наполняться с дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов.