Где расположен самый большой и самый северный штат США на карте, и далеко ли он от российской границы, рассказывает 24 Канал.

Где Аляска на карте?

Аляска является крупнейшим по величине штатом США, расположен на крайнем северо-западе Северной Америки, к которому относятся полуостров Аляска, а также острова, в частности Алеутские острова и архипелаг Александра, и другие.

Штаты омывается водами Северного Ледовитого и Тихого океанов. Известно, что Аляска граничит с Канадой, а на западе омывается Беринговым морем и проливом, отделяя ее от российского полуострова Чукотка.

Наименьшее расстояние между Аляской США и Россией проходит через Берингов пролив и составляет всего 3,8 километра. Это расстояние измеряется между двумя островами: Большой Диомид, принадлежащий США, и Малый Диомид России.

Где расположена Аляска: смотрите на карте

Напомним, Аляска имеет большое историческое значение, поскольку она была частью Российской империи. Основным интересом россиян в этом регионе был промысел морских котиков и выдр. Уже в 1867 году Россия продала Аляску США.