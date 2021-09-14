"Алкоголик из Ельца": в России мужчина сорвал флешмоб "За трезвость" – эпическое видео
Источник:Gorod.48.ru
Липецкое православное общество "трезвения" устроило флешмоб "Я за трезвость". Однако его испортил местный мужчина, который, вероятно, был пьян.
Участники акции ходили по улице и пели оптимистичные песни. Они держали огромный плакат "Я за трезвость". Люди были одеты в зеленые жилетки.
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Акцию провели в Тербунах и Ельце Липецкой области. Мероприятие посвятили Всероссийскому дню трезвости. Организаторы рассказали, что хотели привлечь внимание местных жителей к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения.
Люди проводили беседы с прохожими и рассказывали о дне трезвости. Местным раздавали буклеты о преимуществах здорового и трезвого образа жизни.
В кадр ворвался "алкоголик из Ельца"
В сети появилось видео, как местный житель едва не сорвал мероприятие. Он неожиданно ворвался в эфир. Пьяный мужчина представился "алкоголиком из Ельца".
Смотрите видео, как алкоголик сорвал флешмоб:
Отравление алкоголем в России
В российской Карелии в августе 2021 года люди отравились неизвестным алкоголем. Бригада строителей из Беларуси отдыхала в селе Авдеево. Бригадир принес алкоголь, который имел неизвестное происхождение и решил угостить земляков.
Все закончилось трагически. В результате инцидента погибли 5 человек. Жертв могло быть и больше, но медикам удалось спасти несколько жизней.