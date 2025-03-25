"Святая" афера: разоблачено подпольное производство вина с участием священников

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили подпольное производство вина, к которому причастны священнослужители. В Киевской и Ровенской областях изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя на 1,8 миллионов гривен.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины. По данным следствия, организаторами незаконного бизнеса являются функционеры УПЦ.

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Церковный бизнес на фальсификате

Во время обысков правоохранители изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного вина, оборудование для его разлива и черновые записи.

Группа лиц наладила массовое изготовление виноградного вина без надлежащих разрешений на территории Киевской и Ровенской областей. Для этого они закупили необходимое оборудование, сырье и материалы.

Изготовленный алкоголь распространяли оптовыми и розничными партиями без акцизных марок, что представляло угрозу для здоровья потребителей.

Детективы БЭБ провели 13 санкционированных обысков в местах производства, в транспортных средствах и по месту жительства фигурантов.

В результате изъято:

20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Оборудование для производства и разлива.

Финансовую документацию и черновые записи.

Компьютерную технику и флеш-носители.

Алкогольный бизнес на Киевщине / Фото: БЭБ Украины

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 1,8 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Правоохранители проверяют возможную схему сбыта алкоголя и его покупателей.