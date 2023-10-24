Алла Мазур снова хотела взять на поруки Коломойского: ей компанию составил главный раввин Днепра

Телеведущая "1+1" Алла Мазур, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко и главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий заявили о готовности взять Коломойского на поруки.

Это уже второй раз судья отказался отпустить Коломойского на поруки. Суд также отказал защите Коломойского в просьбе изменить меру пресечения. Соответствующее решение объявила следователь судья Инна Михеева.

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На суде было около 10 человек, которые были готовы взять на поруки Коломойского, но суд заслушал только троих. В частности, телеведущую Аллу Мазур, главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого и народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Демченко.

Все трое положительно охарактеризовали личность Коломойского.

Выступая во время заседания, Алла Мазур отметила, что "процедура суда предусматривает различные меры предосторожности", и вторично заявила о своей готовности взять Коломойского на поруки.

Я присоединяюсь к группе поручителей, которые просят суд о смягчении меры пресечения и обещают, что Игорь Валерьевич будет прибывать на заседание суда при первой же необходимости,

- сказала Мазур.

Алла Мазур выступила с просьбой взять на поруки Коломойского:

Что этому предшествовало

. Суд оставил меру пресечения Коломойскому без изменений – пребывание под стражей с правом внести 3,8 миллиарда гривен залога.

Сегодня, 25 октября, в Шевченковском районном суде города Киева прошло рассмотрение дела Игоря Коломойского, адвокаты подавали ходатайство об изменении меры пресечения бизнесмена по содержанию под стражей на ночной домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья.

Суд в ходатайстве защиты отказал. В то же время обязал обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без предоставления специализированной медицинской помощи.

Также суд принял в связи с ухудшением здоровья Коломойского организовать Коломойскому оказание медицинской помощи и обеспечить необходимое лечение с учетом наличия хронических заболеваний у Коломойского в соответствии с ранее назначенным лечением.

В ходе судебного заседания адвокаты Коломойского сообщили об ухудшении состояния здоровья их подзащитного. В частности, отмечалось, что ему не предоставлялось систематически лекарство, необходимое для преодоления негативных последствий от панкреатита и сахарного диабета.

Также в почках Коломойского появился камень.

В чем подозревают Коломойского