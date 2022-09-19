Российские олигархи пытались впарить Украине пугачеву для "защиты", – Давыдюк
Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину приезжали российские "лидеры мнений" и предлагали нам дать украинский паспорт алле пугачевой, чтобы она защищала нас из Израиля. Ни один советский или российский артист, певец, комик и т.д. нам не нужны.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее он рассказывал о том, что Орбан считает себя равным с Китаем и россией, но там его считают лузером.
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Ситуация с аллой пугачевой
Давыдюк отметил, что российские олигархи присылали в Украину своих лидеров мнений, чтобы те встретились с нашими. Они говорили, что если бы у Украины была пугачева, то она бы возглавила наш протест.
Не надо нам их лидеров протеста. У нас не протест, а война. Вам нужно менять путина, а нам – убить больше ваших военных, выгнать их с нашей территории и жить себе долго и счастливо,
– заметил политолог.
Он добавил, что российские оппозиционеры думают, что мы их приведем в кремль, но потом они же с нами будут спорить о том, нужно ли отдавать Крым или нет.
Пугачевой просили дать украинский паспорт
По словам Давыдюка, Украину просили дать пугачевой паспорт, чтобы она защищала нас в Израиле. Однако нам это не нужно. Нельзя раздавать паспорта советским или российским певцам, артистам, комикам и т.д.
"Наш политикум на две головы выше, чем их. И оппозиционный, и провластный", – подчеркнул он.
Ситуация с максимом галкиным
Политолог рассказал, что галкин – фанат Зеленского. Когда он увидел, что комик может стать президентом, он просто сошел с ума.
Его стендапы в Израиле – это избирательная кампания в стиле Зе-команды. Она уже началась у галкина. Единственное, что у него нет Коломойского. У него есть медиапул аллы пугачевой,
– подчеркнул Давыдюк.
Он добавил, что Украина – это политическая лаборатория для россии. Они смотрят на нас и пытаются брать с нас пример, копировать нас.
"Единственное, чему мы их научим – это выигрывать войны. Они до этого не умели, а мы им покажем. Раньше они только с нами преодолевали Наполеона или Гитлера, зазнались и думают, что это они. Сейчас они поймут, как это бесславно проигрывать", – подытожил политолог.
Давыдюк о том, что российские олигархи пытались впарить Украине пугачеву для "защиты": смотрите видео
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