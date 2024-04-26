"Оставила мир искусства и пошла на войну": на фронте погибла журналистка Алла Пушкарчук

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей на фронте в борьбе против России. Стало известно, что на войне погибла военная и журналистка Алла Пушкарчук, с позывным "Рута".

Девушка оставила художественное дело, присоединившись к армии защищать наше государство от врага. Воспоминаниями об Алле Пушкарчук поделились ее родные и близкие.

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"Рута" обожала театр и работала журналисткой

Журналисты "Читомо" отметили, что Алла Пушкарчук окончила Институт журналистики Киевского национального университета культуры и искусств по специальности издательское дело и редактирование, а также Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого по специальности "театроведение". Сама девушка была с Волыни.

С августа 2014 года по апрель 2018 года девушка работала в 5 отдельном батальоне Украинской добровольческой армии как журналистка и фотограф. Впоследствии демобилизовалась и работала журналисткой, редактором ленты новостей в журнале "Украинская неделя", а также пиарщицей в издательском доме "Комора".

Уже в 2021 году "Рута" подалась на должность выпускающего редактора в издание "Читомо". Алла работала в команде полгода как редактор новостей и координатор проекта "Люди из пустых стульев".



"Рута" погибла на фронте 25 апреля / Фото из социальных сетей

Девушка присоединилась к армии вместе с любимым

Журналист Дмитрий Крапивенко в своем фейсбуке отметил, что "Рута" пошла на войну еще в 2014 после того, как состоялась Революция Достоинства. Познакомился Крапивенко с Пушкарчук в 2018 году, когда он взял ее на работу в журнал "Украинская неделя".

Это был 2018-й. Мы встретились. У Аллы был грустный уставший взгляд, она была очень зажата эмоционально. Я пытался шутить, уверял ее, что все у нее получится, и в "Неделе" она найдет себя. Она пыталась улыбаться, просто выжимала из себя улыбку, казалось, ей это причиняло едва ли не физическую боль,

– рассказал журналист.

В издании девушка работала и росла от новостника до полноценного культурного обозревателя. Уже в 2020-м "Рута" решила пойти работать в издательский бизнес, но еще некоторое время "Український тиждень" сотрудничал с ней дистанционно. После полномасштабного вторжения, вместе с любимым, ушла в ВСУ.



"Мы начали чаще общаться с началом полномасштабки. Не сомневался, что она и Максим в рядах ВСУ. Был период, когда мы были совсем рядом на фронте, но разминулись. "Рута" прислала мне маршрут, как добраться Зайцево (того, что под Бахмутом). Это была настоящая дорога смерти, но другой в то время уже не существовало, и я благодарен ей за эти пунктирные линии на гугл-карте", – отметил Крапивенко.

По словам журналиста, жизнь девушки оборвалась в результате вражеского обстрела. Погибла "Рута" 25 апреля на руках у любимого.



Алла Пушкарчук оставила учебу и ушла на фронт / Фото из соцсетей

"Руту" тепло вспоминают родные и знакомые

Украинская поэтесса Ия Кива вспомнила теплую коммуникацию с "Рутой", когда сотрудничали для издания "Читомо". В частности, украинка вспомнила, что как-то завалила дедлайн, а Алла спросила, как она, на что та ответила, что заболела. Но не уточнила, что проблемы психологические, чтобы не вешать их на другого человека.

Через некоторое время Алла вновь спросила, как я, и я ответила, что из-за белорусской темы у меня обострение депрессии, что в голове я текст имею, но писать ничего не могу, и она отнеслась к этому с таким пониманием, что я осознала, что о таких вещах в принципе можно писать коллегам. Спасибо за свет!

– написала Кива.

Также в фейсбуке Олег Володарский отметил, что "Рута", несмотря на кровь, боль и эту ужасную войну, находила и видела вокруг себя прекрасное. Так, девушка по всей линии фронта где бы ни была спасала животных.

Стоит отметить, что, по данным Института массовой информации, Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.