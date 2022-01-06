В Алматы заявили о более 30 жертвах в ходе беспорядков

Во время столкновений на площади Республики в Алматы погибли по меньшей мере 30 протестующих. Более того, говорят о стрельбе боевыми патронами в городе.

Об этом заявил начальник независимого Координационного штаба Жасарал Куанышалин. Для подтверждения он показал гильзы.

Кстати В Алматы погибли 13 правоохранителей, еще сотни пострадали

Куанышалин заявил, что находится на площади Республики в Алматы. Он подчеркнул, что штаб не имеет отношения к мародерам.

Что известно о зачистке в Алматы

Утром 6 января военные начали зачистку площади в Алматы. Силовики взяли в оцепление 2 сотни вооруженных протестующих. Говорят, что операцию начали из-за мародерства. Перед тем правоохранители из громкоговорителей призвали людей разойтись.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Салтанат Азирбек заявила, что в результате проведения антитеррористической операции ликвидировали десятки людей. Кроме того, заявили о гибели 13 правоохранителей.

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