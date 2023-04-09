В Альпах на леднике Армансетт сошла лавина: четыре человека погибли

В горах Альпы, что на территории, в частности, Франции произошло схождение лавины. В результате этого есть пострадавшие и погибшие.

В воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт сошла лавина. Как отметил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, из-за этого погибли четыре человека и еще несколько – получили ранения.

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Детали события

По словам высокопоставленного чиновника, на место трагедии прибыли все соответствующие службы для спасения людей.

В середине дня (9 апреля – 24 Канал) на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько раненых. Спасатели еще трудятся. Спасибо за их действия,

– отметил Дарманен.

Что делать, когда приближается лавина

Кроме того, известно, что 9 апреля сошла лавина также в Швейцарских Альпах у вершины горы Альфубель, расположенной в районе Саас-Фе на юго-западе кантона Валлис. По данным местной полиции, в результате этого пострадали девять человек – они были доставлены вертолетом в больницу.

Если вы живете возле горной местности и узнали о сходе лавин, главное – внимательно слушайте информацию с телевизора и радиоприемника о ситуации. Также важно сохранять спокойствие и предупредить соседей о возможной катастрофе и эвакуации.

Вместе с тем ни в коем случае нельзя:

выходить в горы во время снегопада и плохой погоды;

отправляться в путешествие в горы, не изучив маршрут своего движения;

игнорировать изменение погоды, находясь уже в горах;

Следует помнить, что наиболее опасный период для схождения лавин – весна и лето. А если точнее – от 10 часов утра и до заката.

На днях в Карпатах был сильный снег

Вспомним, что в этом году зима в Украине была особенно долгой и, несмотря на то, что на календаре было 4 апреля, в Карпатах выпал снег. Вместе с ним в этот регион пришли сильные, как для весны, морозы.

Собственно, столбики термометров даже опустились до минус 12 градусов по Цельсию.