В Альпах на леднике Армансетт сошла лавина: четыре человека погибли
Источник:Жеральд Дарманен
В горах Альпы, что на территории, в частности, Франции произошло схождение лавины. В результате этого есть пострадавшие и погибшие.
В воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт сошла лавина. Как отметил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, из-за этого погибли четыре человека и еще несколько – получили ранения.
Смотрите также Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы
Детали события
По словам высокопоставленного чиновника, на место трагедии прибыли все соответствующие службы для спасения людей.
В середине дня (9 апреля – 24 Канал) на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько раненых. Спасатели еще трудятся. Спасибо за их действия,
– отметил Дарманен.
Что делать, когда приближается лавина
Если вы живете возле горной местности и узнали о сходе лавин, главное – внимательно слушайте информацию с телевизора и радиоприемника о ситуации. Также важно сохранять спокойствие и предупредить соседей о возможной катастрофе и эвакуации.
Вместе с тем ни в коем случае нельзя:
- выходить в горы во время снегопада и плохой погоды;
- отправляться в путешествие в горы, не изучив маршрут своего движения;
- игнорировать изменение погоды, находясь уже в горах;
Следует помнить, что наиболее опасный период для схождения лавин – весна и лето. А если точнее – от 10 часов утра и до заката.
На днях в Карпатах был сильный снег
Вспомним, что в этом году зима в Украине была особенно долгой и, несмотря на то, что на календаре было 4 апреля, в Карпатах выпал снег. Вместе с ним в этот регион пришли сильные, как для весны, морозы.
Собственно, столбики термометров даже опустились до минус 12 градусов по Цельсию.