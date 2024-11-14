"Не знала страха": на фронте погибла "госпитальерка" Мария-Кристина Двойник

Во время выезда на эвакуацию за ранеными погибла медик батальона "Госпитальеры" Мария-Кристина Двойник с псевдонимом "Альпака".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Медицинского Добровольческого Батальона Госпитальеры.

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Вчера, во время ротации на фронте погибла госпитальерка – Двойник Мария-Кристина, подруга Альпака. Очень светлая, неугомонная, стремящаяся к знаниям, целеустремленный человек, которая строила множество планов на будущее и самоотверженно любила то, чем занималась,

– рассказали о посестре госпитальеры.

Девушка волонтерила, закрывала большие сборы. Как добавили в батальоне, еще больше Мария-Кристина любила Украину, мечтала о ее восстановлении после победы.



"Альпака" погибла во время эвакуации бойцов / Фото "Госпитальеры"



Марию-Кристину будут помнить как светлого и доброго человека / Фото Госпитальеров

Не знала страха

Основательница добровольческого батальона Яна Зинкевич также написала о павшей Марии-Кристине.

Она не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Россияне оборвали ее жизнь, забрав у нас поддержку, а у бойцов – шанс на спасение,

– отметила Зинкевич.

По словам Зинкевич, сердце погибшей Марьи всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. И ее гибель является страшным ударом по батальону.